الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وعدد من أعضاء اللجنة.ورحب معاليه في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية في مقر "واس"، مستعرضًا معاليه معهم نشأة تأسيس وكالة الأنباء السعودية قبل خمسين عامًا والمراحل التطويرية التي مرت بها حتى تمكنت بفضل الله تعالى من تعزيز حضورها في المشهد الإعلامي على مختلف المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.وقام الضيوف بجولة داخل مبنى وكالة الأنباء السعودية للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل الإعلامي الذي تقدمه "واس" للمتلقين من الأخبار والصور، ووقفوا بشكلٍ مباشر على عملية تحرير الأخبار بمختلف مجالاتها، والإعلام الجديد، وبث الصور، وإعداد مقاطع الفيديو.وتجوّل الجميع داخل معرض الصور الذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتنوعة لعدد من المناسبات الوطنية.عقب ذلك زار الضيوف مسرح مركز المؤتمرات، وشاهدوا فيلمًا موجزًا عن نشأة "واس"، وتجولوا داخل قاعات المركز، واطلعوا على ما تحتويه من إمكانيات وتجهيزات تقنية متطورة تخدم استضافة أكبر الفعاليات في مدينة الرياض.وفي ختام الزيارة أعرب رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الشورى عن سعادتهم بزيارة مقر "واس" والاطلاع عن كثب على سير العمل الإخباري فيها، مؤكدين أهمية الرسالة الإعلامية التي تحملها وكالة الأنباء السعودية على عاتقها بوصفها الصوت الرسمي للمملكة.ونوه الجميع بحرص وكالة الأنباء السعودية على الارتقاء بإداء العمل الإخباري من خلال أحدث التقنيات الحديثة في مجال البث الإخباري، والتصوير، والبرامج الحاسوبية المتطورة، وتوظيفها بصورة مثالية للقيام بعملها الإعلامي الذي تضطلع به، وذلك بما يواكب التطور والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.وضم أعضاء وفد اللجنة البرلمانية الثانية كلا من اللواء م. محسن بن إبراهيم شيعاني عضو اللجنة، والدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، والأستاذة نورة بنت فيصل الشعبان، ومدير إدارة اللجان البرلمانية في مجلس الشورى فهد بن علي الشهراني.حضر اللقاء، عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود نحاس، ومدير عام إدارة التحرير الأستاذ علي بن هجاد الزهراني، ومدير إدارة المكاتب المحلية والمراسلين محمد القحطاني.// انتهى //20:41ت م0259