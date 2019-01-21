جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنظمت الخطوط الجوية العربية السعودية ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي أمس, محاضرة بعنوان "السلامة في الطيران", بحضور عدد من الطيارين والمتخصصين في الملاحة الجوية والمهتمين بصناعة الطيران, وذلك بمقر أكاديمية الخدمة الجوية بجدة .وأكدت المحاضرة التي قدمها الكابتن السابق في الخطوط السعودية سعد الشهري على كفاءة الطيارين السعوديين وتلقيهم التأهيل المتخصص في السلامة والتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث - لا سمح الله - .وقدم خلال المحاضرة شرحاً عن توفر عناصر السلامة على متن الطائرة قبل بدء أي رحلة ، إلى جانب التأكد من أعمال الصيانة الكاملة لكي ينعم المسافرين برحلة سعيدة إلى وجهاتهم المختلفة ، منوهاً بالمكانة المتميزة التي حققتها الخطوط السعودية في إجراء الصيانة المستمرة على أسطولها ومراعاة عناصر السلامة بشكل كبير .// انتهى //21:24ت م0262