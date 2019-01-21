سكاكا 15 جمادي الأولى1440هـ الموافق 21 يناير 2019م واسيقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بالتعاون معهد الأئمة والخطباء غداً دورة علمية بعنوان " كشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في إضلال الشباب وأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه " يلقيها كل من المحاضر بجامعة الجوف الدكتور إبراهيم بن خالد المخلف ومدير مركز الدعوة والإرشاد سعد بن مديسيس السويلمي , وذلك بدار العلوم بسكاكا .وتأتي الدورة ضمن برنامج الأمن الفكري لجميع الخطباء وأئمة ومؤذني المساجد والدعاة .// انتهى //21:26ت م0264