ثقافي / دورة علمية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف غداً
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
سكاكا 15 جمادي الأولى1440هـ الموافق 21 يناير 2019م واس
يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بالتعاون معهد الأئمة والخطباء غداً دورة علمية بعنوان " كشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في إضلال الشباب وأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه " يلقيها كل من المحاضر بجامعة الجوف الدكتور إبراهيم بن خالد المخلف ومدير مركز الدعوة والإرشاد سعد بن مديسيس السويلمي , وذلك بدار العلوم بسكاكا .
وتأتي الدورة ضمن برنامج الأمن الفكري لجميع الخطباء وأئمة ومؤذني المساجد والدعاة .
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21:26ت م
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