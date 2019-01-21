الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:ـالرقم: أ / 189التاريخ: 15 / 5 / 1440هـبعون الله تعالىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:32ت م0266