ظهران الجنوب 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسترأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم اجتماع تطوير الحي القديم ، بحضور رئيس بلدية المحافظة عوض آل سياف ورئيس المجلس البلدي ناجي الوادعيوأعضاء المجلسين البلدي والمحلي وعدد من سكان الحي .وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، بضرورة تحسين المشهد الحضري والمحافظة على النسق العمراني في منطقة عسير ، وتشكيل فريق لمتابعة العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى حيال تأهيل وتطوير الحي القديم وسط المحافظة على أن تقوم البلدية بإعداد الرفوعات المساحية والمخططات وجمع الأافكار ورفعها لأمانة المنطقة لعرضها على الفريق المشكل لذلك لاعتماد الدراسة التي بموجبها سيتم بدء العمل في تطوير وتأهيل خدمات الحي .// انتهى //21:34ت م0267