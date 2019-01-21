القاهرة 15 جمادى الأولى 1440 الموافق 21 يناير 2019م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيًا اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية، وأهمية مواصلة الدفع قدمًا بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.وأفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له، بأن الوزيرين تباحثا حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية.وأضاف حافظ أن الاتصال تناول أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوزيرين أكدا على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.// انتهى //21:53ت م0269