بريدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسشهدت الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الأول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس المنعقد بجامعة القصيم، حراكاً علمياً مكثفاً، حيث تواصلت المناقشات للأوراق البحثية المشاركة، التي تتناول جميع جوانب ومحاور موضوع المؤتمر الذي تنظمه الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.وبدأت الجلسة الأولى برئاسة وكيل جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن السعوي وشارك بها عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد وأستاذ الإدارة التربوية المشارك الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري القحطاني بورقة بحثية بعنوان "تقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء مجالات الجودة والتميز "أنموذجاً مقترحاً" .بعد ذلك عرض الأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتخطيط بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الشبل دراسته التي حملت عنوان "أنموذج مقترح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، كما شارك الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن محمد السليمان بدراسة بعنوان "تجارب من الجامعات الأسترالية في تقويم أداء عضو هيئة التدريس، وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية .ثم قدمت أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس الدكتورة منى بنت عبد الله بن محمد البشر ورقة بحثية بعنوان "تقويم الممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 في التعليم العالي".وشهدت الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر التي ترأسها وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار ، عرض أكثر من دراسة، حيث قدم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي ورقة علمية بعنوان "تفعيل دور القيادات الجامعية من خلال معايير الاختيار وتقويم الأداء .فيما قدم الأستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الإمام الدكتور خالد بن إبراهيم بن علي التركي ورقة بعنوان "تصور مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفق الأداء المتميز لأبعاد نموذج تيباك (TPACK)"، فيما تناولت أستاذة أصول التربية المشارك بكلية التربية جامعة الملك خالد الدكتورة غادة حمزة الشربيني ورقة علمية بعنوان "استخدام أسلوب تقويم النظراء في تطوير الأداء التدريسي (دراسة تقويمية لبعض كليات البنات بجامعة الملك خالد)" .واستعرضت الأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة فاطمة عبدالله البشر بحثها بعنوان "تقويم الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية السعودية "وعرض أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك بقسم القيادة في جامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني خلال ورقته العملية التي جاءت تحت عنوان "تصور مقترح لتقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجال المشاركة المجتمعية في ضوء معايير رؤية المملكة 2030(جامعة بيشة أنموذجاَ) " وتوصـلت الدراسـة لعدة نتائج أبرزها: أهمية تقويم إداء عضو هيئة التدريس في مجال المشاركة المجتمعية التي تسعي رؤية المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، وغموض آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية لعضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ثـم قـدمت الدراسـة تصـوراً مقترحـا في مجال المشاركة المجتمعية في ضوء معايير رؤية المملكة 2030.// يتبع //21:56ت م0270

وانطلقت الجلسة الثالثة في بداية اليوم الثاني والأخير من المؤتمر برئاسة وكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد بن إبراهيم التركي ، حيث عرض الجلسة الدكتور عبدالرزاق محمد الصغير ورقته بعنوان "التوجهات الدولية في تقويم أداء عضو هيئة التدريس"، والذي أكد خلالها أن عضو هيئة التدريس بالجامعة يعد أحد الركائز الأساسية في مجال التعليم الجامعي؛ فهو يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جودة التدريس الأكاديمي، بالإضافة إلى جهوده في البحث العلمي وخدمة المجتمع،وشاركت أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك بكلية التربية بالمجمعة الدكتورة مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم بعنوان "واقع الممارسات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة في ضوء النظرية البنائية من وجهة نظر طلابهم"، التي هدفت إلى معرفة واقع الممارسات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعةكما شارك الدكتور عقل عبد العزيز العقل أستاذ أصول التربية الإسلامية والمقارنة المساعد ورئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمجمعة بورقته بعنوان "المعايير التربوية لأداء الأستاذ الجامعي كما يراها طلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية" .بعد ذلك عرض أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أنس بن محمد بن إبراهيم الشيبان ورقته بعنوان "تقويم الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر طلاب الدراسات العليا"، التي هدفت إلى تقويم الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طلاب الدراسات العليا والتوصل لمقترحات إدارية لتحسين الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس.وفي ختام الجلسة شاركت الدكتورة نجلاء بنت عمر بن صالح العُمري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بورقتها بعنوان "معيار لتقويم جودة أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء متطلبات تحقيق رؤية (2030م)، والتي أكدت من خلالها أن رؤية المملكة العربية السعودية (2030م) تسعى إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية - على الأقل- من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (2030م) .وشهدت الجلسة الرابعة التي ترأسها وكيل الجامعة للتطوير والتخطيط والجودة الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد ، وشارك بها أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان بمصر الدكتور ثامر محمد عبدالغني إبراهيم بورقة بعنوان "تصور مقترح لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة المجتمعية"، التي أشار فيها إلى أن الجامعات التي تسعي إلى الحصول على الاعتماد المؤسسي والميزة التنافسية من خلال أعضاء هيئة التدريس فيها قادرة على إدراك أداء جميع هؤلاء الأعضاء وآمالهم المستقبلية .وفي ختام الجلسة تحدث أستاذ أصول التربية المشارك بجامعتي الأزهر والقصيم الدكتور جمال رجب محمد عبد الحسيب بورقته بعنوان "رؤية تربوية مقترحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة" .وتناولت الجلسة الخامسة برئاسة وكيلة جامعة القصيم لشؤون الطالبات الدكتورة نوال بنت ناصر الثويني ، بمشاركة أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة القصيم الدكتور علي عبد الرؤوف نصار ، والطالبة ببرنامج دكتوراه أصول التربية كلية التربية جامعة القصيم جميلة فالح المطيري ، بعنوان "واقع الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا"،وبعد ذلك شاركت الأستاذة أبرار بنت ناصر العويد، ببحث بعنوان "تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء مفهوم إدارة المعرفة"، وهدف البحث إلى التعرف على واقع تقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء مفهوم إدارة المعرفة .// يتبع //21:56ت م0271

وفي ختام الجلسة الخامسة شاركت باحثة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فاطمة بنت علي صالح الخضيري ، وعضو هيئة تدريس بجامعة المجمعة اللولو بنت صالح العامر ، بورقة بحثية بعنوان " إلقاء الضوء على واقع العدالة التقويمية وأثرها على تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس"، وقد قامت الباحثتان بإجراء هذه الدراسة بطريقة الاستقراء المكتبي على مراجعة الأدبيات المطروحة والدراسات السابقة المحلية والعربية في مجال تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وفي مجال العدالة التنظيمية التي تطرقت للعدالة التقويمية وتحليليها للاستفادة منها.وفي الجلسة السادسة والأخيرة من المؤتمر التي رأسها عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم الدكتور عبدالله بن حسين العايد ، وشاركت بها الأستاذة عائشة بنت ذياب المطيري من جامعة القصيم والدكتورة سميرة عبدالله الرفاعي من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال بحث مشترك بعنوان "بناء معايير لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 من وجهة نظرهم" .وفي ختام أخر جلسة تحدث أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك من كلية التربية بالمجمعة الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الزعيبر عن بحثه بعنوان "واقع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة في ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وتناولت الدراسة واقع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة في ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.وكانت أهم المعايير المرتبطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية هي: العمل على وضع الضوابط التي تضمن جودة جميع جوانب البرامج التي تقدمها المؤسسات الشريكة في المجتمع، ومتابعة الالتزام بها، وأن تقدم الجامعة برامج ومبادرات تشاركية متنوعة مع المجتمع تسهم في تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الرائدة، وأن تقوم الجامعة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن توافق مكونات البرامج الأكاديمية مع قيم وثقافة المجتمع، كما تضمن الجامعة المشاركة الفاعلة لمنسوبيها وطلابها في تفعيل خطة الشراكة المجتمعية من خلال مهام وأنشطة واضحة ومتنوعة.// انتهى //21:57ت م0272