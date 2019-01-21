إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسلقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم بينهم نساء وأطفال وتعرض نحو 16 آخرين لإصابات وحروق إثر حريق شب في حافلة ركاب اصطدمت مساء اليوم بصهريج للنفط في منطقة "لسبيله" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع في المنطقة وأن الحافلة كانت في طريقها من مدينة كراتشي نحو مدنية بنجكور بإقليم بلوشستان وعلى متنها أكثر من 35 شخصاً.وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق ونقل الضحايا إلى المستشفى.من جانبه أوضح شبير مينغل نائب مدير إدارة منطقة لسبيله أن معظم الركاب لقوا حتفهم لعدم قدرتهم على الخروج من الحافلة، مشيراً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة، وتمت الاستعانة بوحدات من قوات الطوارئ والإغاثة من المناطق المجاورة للمساعدة في نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.// انتهى //22:13ت م0274