إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقت وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني زبيدة جلال اليوم في مكتبها بإسلام آباد، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين باكستان ودولة الإمارات وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:46ت م0275