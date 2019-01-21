عمّان 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، وفداً عسكرياً أميركياً برئاسة نائب مدير عام وكالة تخفيض التهديدات الدفاعية (Dtra) الفريق دارسي روجرز، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي بما يخدم مصلحة البلدين.// انتهى //22:48ت م0276