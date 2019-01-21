محايل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسشهد محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده اليوم، الأمسية الثقافية التي نظمها مركز تهامة بللحمر وبللسمر ، ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي " صدر الكرامة ".وأوضح رئيس مركز تهامة بللحمر وبللسمر خالد بن سعد ال سحمان ، أبرز ما تتميز به المحافظة والمراكز التابعة لها من جمال الطبيعة واعتدال الأجواء ، جعل منها وجهة رئيسة للباحثين عن الدفئ في المحافظات التهامية، مثمنا الدعم الذي تحظى به محايل عسير وجميع مناطق ومحافظات المملكة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .ودعا ال سحمان الله تعالى أن ينصر الجنود المرابطين على الحدود ويديم على الوطن نعمة الأمن والأستقرار .عقب ذلك شاهد الحضور عرضآ مرئيآ عن المركز والنهضة التنموية الذي يشهدها في العصر الحاضر ، ثم قدمت فرقة بيارق رجال الحجر عدداً من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.// انتهى //23:10ت م0279