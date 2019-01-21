ابوظبي 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأعلن اليوم في أبوظبي تجديد رئاسة الإمارات للدورة الثانية على التوالي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالإجماع لمدة أربع سنوات مقبلة بانتخاب حبيب الصايغ أمينًا عامًا.جاء ذلك خلال جلسة انتخاب الأمانة العامة ومكاتب النشاط النوعية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وذلك على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي ويختتم غدًا الثلاثاء.// انتهى //23:37ت م0282