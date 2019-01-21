مكة المكرمة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم النسخة الثانية لملتقى " صفقة " لخدمات الحج والعمرة ، واطلع سموه على البرامج والإجراءات الداعمة لرواد الأعمال والمشروعات الإبداعية من خلال جلستي حوار شارك فيها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ومسؤولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة النقل وعدد من المختصين .وأكد معالي وزير الحج والعمرة ، أهمية توطين صناعة هدايا ضيوف الرحمن حيث أن مشروع صنع في مكة يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ، وقال " نعمل على منع استيراد السجاجيد والإحرامات والسبح والعمل على أن تكون صناعتها سعودية مئة بالمئة ونهدف إلى أن تكون هذه الصناعات بأيدي حرفيين سعوديين ورواد أعمال على أن تواكب حجم الطلب المرتفع عليها من الحجاج والمعتمرين".وكشف معاليه عن الانتهاء من الإجراءات التقنية والتوقيع مع شركات متخصصة لتطوير جودة الخدمات ، مشيرا إلى الحاجة إلى شركات تنشأ من رواد ورائدات الأعمال في ظل حاجة السوق إلى المزيد من المشروعات النوعية التي يقف على تنفيذها أبناء الوطن.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي ، على أن الجميع يدرك منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها ونعمل لتحقيق طموحاتها ومستهدفاتها ونحن في غرفة مكة نسهم ونعمل مع جميع شركاء الوطن ، مشيراً إلى أن ملتقى " صفقة " في هذا الموسم متخصص في ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة ليكون لرواد الأعمال موقعاً في هذه المجالات الحيوية التي تلامس الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.وبين خلال حديثه في افتتاح ملتقى " صفقة " الذي يستمر حتى الـ ٢٣ من الشهر الجاري في قاعة عبد الرحمن فقيه بهيلتون مؤتمرات بجبل عمر، أن شعار الملتقى ( لن تخرج إلا بصفقة ) يؤكد على أن جميع المشروعات الريادية التي ستقدم خلال الملتقى سيتم تبنيها وخاصة الإبداعية منها ، واعداً أبناء مكة بأن يكون بيت التاجر المكي شريك أساسي في تنفيذ برامج الرؤية خاصة في قطاعات الحج والعمرة وأن تكون غرفتكم منصة للربط بين القطاعين الخاص والحكومي.وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الداعم الدائم لجهود الشباب ، والشكر موصول لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة على رعايته لهذا المحفل الشبابي المهم .بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة رئيس لجنة ريادة الأعمال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى " صفقة " سلطان أزهر أن غرفة مكة ستطلق أول مسرعة أعمال في خدمات الحج والعمرة في المملكة لاستثمار طاقات الشباب وتطوير الخدمات واستدامة التطور بما يليق بشرف ومكانة مكة المكرمة.وبين أن فكرة ملتقى " صفقة " انبثقت بعد إنشاء لجنة ريادة الأعمال في غرفة مكة المكرمة بهدف رفع الوعي وتطوير البيئة الريادية والاقتصادية بحيث نكون حلقة الوصل ما بين القطاعات العامة والخاصة واحتياجاتها وما بين الشباب الطموح والأفكار الإبداعية .‏وأشار إلى أن ملتقى " صفقة " يعد أول ملتقى جماهيري لشباب وفتيات مكة المكرمة حيث تجاوز عدد زواره في نسخته الأولى ١٢ ألف خلال ثلاثة أيام ويهدف إلى استثمار الفرص وتبني الأفكار الإبداعية للشباب الطموح.واعتبر أزهر أن ملتقى " صفقة " في نسخته الثانية جاء مواكبا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تخصيص موضوع ريادة الأعمال في الحج والعمرة لتحويل التحديات والاحتياجات إلى فرص حقيقية بالتعاون مع عدة جهات لتحقيق استخراج الفرص في القطاعات المساندة للقطاعات الرئيسية في أربع مجالات متنوعة بين النقل والضيافة والتموين وهدايا الحجاج والمعتمرين.من جهته ، أكد معالي أمين العاصمة المقدسة ، أن الأمانة بصدد بناء سوق لرواد الأعمال فقط والتأجير عليهم قبل نهاية العام ، واعداً بإتاحة الفرصة للأسر المنتجة في منطقة الحسينية التي ستشهد إنشاء حديقة ذكية، إضافة إلى استثمار الملاعب حيث وفرت أكثر من ٨٠ ملعباً في مكة المكرمة تؤجر بأسعار رمزية على رواد الأعمال ليتوسعوا فيها بمساعدة الأمانة في إعداد البنية التحتية لهم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أكبر موظف للشباب السعودي .وبين أن الشباب السعودي العامل في نشاط عربات " الفود تراك " استطاعوا الارتقاء بنشاطهم التجاري وتم منحهم تراخيص فورية، عطفا على أن الأمانة تبحث على فرص مستدامة بجانب هذه العربات.// انتهى //23:43ت م0284