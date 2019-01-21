سكاكا 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستواصل شرطة منطقة الجوف وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة, حملتها " وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي .وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت اليوم عدداً من المواقع في مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل ، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص .ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.// انتهى //23:45ت م0285