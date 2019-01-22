حائل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، مجمع كليات الطالبات التابع لجامعة حائل .وكان في استقبال سموه لدى وصوله المجمع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم .وافتتح سموه عدداً من منافذ الخدمات الجديدة في المجمع، أبرزها مركز الطفولة والتعليم المبكر الذي يستقبل الأطفال ، ويحتضن المركز 33 رضيعاً و17 طفلاً، ويتكون من خمسة مستويات مقسمة حسب الفئة العمرية، ويقدم فيه برامج ترفيهية للأطفال، ويضم المركز قاعة مخصصة للأركان تشمل على "الركن الفني، والتخطيط، والمكتبة، والإدراكي، والاستكشاف، والإيهامي"، وقسم لتطوير وتدريب معلمات ومنسوبات المركز، إضافة إلى تخصيص فصل خاص لتعليم اللغات للمرحلة التمهيدية.كما افتتح سموه صيدلية طبية تقدم خدماتها للطالبات أثناء أوقات الدوام.ورعى سمو الأمير فيصل بن فهد توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة وشركة رؤى الأهلي المتقدمة، إضافة إلى افتتاح أجهزة قياس رضا المستفيدات من خدمات عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطالبات، التي تسعى وكالة جامعة حائل لشؤون الطالبات من خلال هذه الأجهزة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، ومعرفة مكامن الخلل عبر إجراء المستفيدة لعدة خطوات.بعدها تفقد سمو نائب أمير منطقة حائل عدداً من مرافق المجمع كعيادات طب الأسنان التي تحتوي على 60 عيادة تقدم خدماتها لفئات المجتمع، كما تفقد سموه المكتبة الجامعية التي تحتوي على أكثر من 35 ألف كتاب، وتوفر خدمة البحث الإلكتروني، ويزورها يوميا نحو 150 طالبة، واطلع على الملاعب الرياضية الجديدة.// انتهى //00:05ت م0286