بيروت 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في بيروت اليوم، وفدًا شبابيًا سعوديًا من "برنامح التبادل المعرفي والثقافي" إلى جانب نخبة من الشباب اللبناني من مختلف المشارب العلمية والعملية.و ثمّن السفير بخاري ما يقوم به الوفد من نشاطات تكشف اللثام عن الوجه السعودي الشاب المشرّف الذي نفخر به في جميع المحافل، مؤكداً أن جهودهم هي محل التقدير والاعتزاز.وعرض رئيس مجلس إدارة "سبيشل دايركشن" شادي فؤاد خوندنة أهداف "برنامج الاتجاه للتبادل المعرفي والثقافي"، موضحا أن زيارة الوفد للبنان هذا العام تحمل عنوان "حوار أتباع الأديان"، وتدعو لثقافة التعايش والتسامح والاستفادة من تجارب الآخرين.عقب ذلك، قدم الوفد درع برنامج التبادل المعرفي والثقافي للسفير بخاري وتم التقاط صور تذكارية للمناسبة.وكان الوفد قد زار اليوم مدينة صيدا اللبنانية الجنوبية، واطلع على معالمها التاريخية والثقافية حيث كانت في استقباله رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري وفريق عمل شبابي من "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة".// انتهى //01:37ت م0287