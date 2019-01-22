عام / القوات المسلحة الليبية تفرض الأمن فى مدينة سبها
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
طرابلس 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
فرضت القوات المسلحة الليبية الأمن في مدينة سبها بعد سيطرتها على الشارع الواسع في قلب المدينة.
وذكرت الغرفة الأمنية المشتركة سبها أن مديرية أمن سبها تحت إشراف القوات المسلحة الليبية استلمت اليوم المقار التابعة لها من المجموعات المسلحة .
وكانت الغرفة أعلنت البدء في عملية فرض القانون تمهيد لانتشار القوات المسلحة والقضاء على المجرمين وبسط هيبة الدولة في المدينة.
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