طرابلس 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسفرضت القوات المسلحة الليبية الأمن في مدينة سبها بعد سيطرتها على الشارع الواسع في قلب المدينة.وذكرت الغرفة الأمنية المشتركة سبها أن مديرية أمن سبها تحت إشراف القوات المسلحة الليبية استلمت اليوم المقار التابعة لها من المجموعات المسلحة .وكانت الغرفة أعلنت البدء في عملية فرض القانون تمهيد لانتشار القوات المسلحة والقضاء على المجرمين وبسط هيبة الدولة في المدينة.// انتهى //03:27ت م0291