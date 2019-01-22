الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرينأمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدنيولي العهد ورئيس الوزراء السنغافوري يبحثان مجالات التعاونخالد الفيصل يُكرّم رجل أمن كشف قضية تزويرأمير الرياض يشكر رجال مكافحة المخدرات بالخرجأمير الرياض يستقبل سفير سويسراأمير الشرقية يدشن مهرجان تمور الأحساء المصنعةجلوي بن عبدالعزيز: الكل فخور بتضحيات الجنود السعوديينفيصل بن مشعل يكرم 61 فائزاً بجائزة الموظف المثالي «تميز»أمير القصيم ونائبه يؤكدان حرص القيادة على ما يكفل حماية الوطنأمير الباحة يكرِّم 219 طالباً متفوقاًالجبير يستقبل رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكةإغاثة سعودية لـ737 عائلة سوريةمركز الملك سلمان للإغاثة ينعى مقتل 5 من الخبراء في محافظة مأربمركز الملك سلمان يوزع 34 طناً من التمور والسلال الغذائية في مأرب والمهرةمركز الملك عبد الله للحوار يشارك في «دافوس» بمحور مكافحة التعصبقوات الاحتلال تقتحم مستشفى في القدس المحتلةغريفيث في صنعاء لتنفيذ اتفاق ستوكهولمالإيسيسكو تدين ميليشيا الحوثي بسرقة المخطوطاتمقتل 126 على الأقل من أفراد الأمن بهجوم لطالبان في أفغانستاناستفتاء جنوب الفلبين يعد بطي صفحة سنوات الدمعقوبات أوروبية على مسؤولين سوريين وروسسيناريوهات «بريكست».. تأجيل.. استفتاء ثان.. وانتخابات عامة// يتبع //06:17ت م0004