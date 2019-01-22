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الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين
أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني
ولي العهد ورئيس الوزراء السنغافوري يبحثان مجالات التعاون
خالد الفيصل يُكرّم رجل أمن كشف قضية تزوير
أمير الرياض يشكر رجال مكافحة المخدرات بالخرج
أمير الرياض يستقبل سفير سويسرا
أمير الشرقية يدشن مهرجان تمور الأحساء المصنعة
جلوي بن عبدالعزيز: الكل فخور بتضحيات الجنود السعوديين
فيصل بن مشعل يكرم 61 فائزاً بجائزة الموظف المثالي «تميز»
أمير القصيم ونائبه يؤكدان حرص القيادة على ما يكفل حماية الوطن
أمير الباحة يكرِّم 219 طالباً متفوقاً
الجبير يستقبل رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
إغاثة سعودية لـ737 عائلة سورية
مركز الملك سلمان للإغاثة ينعى مقتل 5 من الخبراء في محافظة مأرب
مركز الملك سلمان يوزع 34 طناً من التمور والسلال الغذائية في مأرب والمهرة
مركز الملك عبد الله للحوار يشارك في «دافوس» بمحور مكافحة التعصب
قوات الاحتلال تقتحم مستشفى في القدس المحتلة
غريفيث في صنعاء لتنفيذ اتفاق ستوكهولم
الإيسيسكو تدين ميليشيا الحوثي بسرقة المخطوطات
مقتل 126 على الأقل من أفراد الأمن بهجوم لطالبان في أفغانستان
استفتاء جنوب الفلبين يعد بطي صفحة سنوات الدم
عقوبات أوروبية على مسؤولين سوريين وروس
سيناريوهات «بريكست».. تأجيل.. استفتاء ثان.. وانتخابات عامة
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