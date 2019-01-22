وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (جامعاتنا ورؤية 2030) : إن إغلاق الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل هدف تسعى إلى تحقيقه كل دولة تتطلع إلى مستقبل أفضل لمواطنيها، وهو ما أكدت عليه رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محور التعليم، مؤكدا أنها رؤية الحاضر للمستقبل.وأضافت أن الرؤية أكدت ربط التعليم بسوق العمل، وتجويد البيئة التعليمية، وتضمنت مؤشرات تحقيق أهدافها دخول 5 جامعات سعودية قائمة أفضل 200 جامعة في العالم.وبينت أن آخر تصنيف دولي للجامعات QS لعام 2019، تصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحدها ضمن أفضل 200 جامعة، في المركز 189، متراجعة 16 مركزا عن موقعها في تصنيف 2018.وأوضحت أن ما كشف عنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن واقع البحث العلمي في جامعاتنا، يفسر لنا أحد أسباب هذا التقاعس، إذ لم يتجاوز ما تم صرفه على البحوث الجامعية خلال السنوات السابقة 100 مليون ريال، فيما خصصت الدولة 6 مليارات للإنفاق عليها، وهو ما يؤكد ضعف المواءمة والتنسيق مع مستهدفات رؤية 2030.واختتمت بالقول: إذا أردنا تقديم خيار «تعليم مميز» لا بد من إدارة جامعاتنا بشكل حقيقي، ورفع المحتوى الوطني للبحوث، وطرح مبادرات جامعية تدعم أسس المنطق، والاستنباط ضمن مناهج تعليمية فاعلة، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والمهني، ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة للطلاب والطالبات.// يتبع //06:18ت م0005