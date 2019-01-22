وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (قمة بيروت) : التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل تبدأ وتزدهر في بيئة آمنة، سياسياً وأمنياً واجتماعياً.. إذ لا يمكن أن تخلق اقتصاداً قوياً، أو بناء مستداماً، أو تستقطب رساميل إقليمية أو أجنبية.. دون مساحة تتسم بالأمن، والاستقرار، والثقة.وأضافت أن بعض الساسة اللبنانيين تعامل مع المشهد الاقتصادي العربي وفق رؤية تعكس حالة الانقسام العميق داخل لبنان، قبل وخلال وبعد القمة الاقتصادية الرابعة التي اختتمت أمس الأول، بدءاً من تيار معروف كان يحاول بقوة أن لا تقام القمة، بأومر من خارج حدود لبنان، وعندما لم تثمر مطالبته، تحوّل إلى الشارع - كالعادة - محرضاً اتباعه على إهانة دولة عربية بإنزال العلم الليبي وإحراقه، بحجة (عدم تعاونها) في قضية الإمام الصدر، رغم أن النظام الحالي الليبي لا دخل له من قريب أو بعيد بقضية الصدر التي وقعت في عهد القذافي الذي استقبل في قمة بيروت العربية عام 2002 كما بقية القادة العرب.. أما وزير الخارجية جبران باسيل فكان يصر على أن تكون القمة سياسية بإصراره على عودة سورية؛ رغم أن القمة اقتصادية اجتماعية تنموية، وأن القرار في الأساس عربي بالإجماع.. وليس لبنانياً بالإصرار.ورأت :صحيح أن لبنان نجح في تأكيد عودته إلى الحضن العربي، ونجح في تحدي تيار "الممانعة" الإيراني لعدم إقامة القمة العربية؛ رغم ظروفه الاقتصادية والسياسية.. إلا أن الغياب الكبير للقادة العرب ومستوى التمثيل للدول.. جسدا حال الرفض العربية لتوجهات بعض الأطراف السياسية اللبنانية.و تسائلت كيف يمكن لرجال الأعمال العرب، والرساميل العربية أن تثق استثمارياً في بلد يمنح التأشيرات لرجال أعمال يتم إرجاعهم من المطار الذي تسيطر عليه تلك الأحزاب ويمنع دولهم من حضور قمة رجال الأعمال (العرب).وأوضحت أنه يجب على الساسة اللبنانيين الذين لم يستطيعوا بعد الاستفادة من دعم مؤتمر (سيدر) الذي رصد أحد عشر مليار دولار لدعم لبنان، أن يدركوا جيداً أن التعاون الاقتصادي خاصة مع دول الخليج العربي، تستلزم بالفعل تأكيداً على مواقف سياسية واضحة، تقوم على أساس عملي للنئي بالنفس، وعدم التدخل بشؤون الدول العربية إعلامياً، وسياسياً، ولوجستياً، وعسكرياً..وخلصت إلى القول : لا أحد ينكر أهمية لبنان وموقعه في وجدان الجسد العربي، جميع العرب يرغب بدعم لبنان، لكن الاقتصاد لا يمكنه أن يحل مشكلات ناجمة من خلافات سياسية داخلية.// انتهى //06:20ت م0006