طوكيو 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسانخفض مؤشرا سوق الأسهم اليابانية اليوم في نهاية جلسة تداولاته الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 67ر12 نقطة، ما نسبته 06ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 66ر20706 نقطة، في حين هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 23ر0 في المئة، ما يعادل 57ر3 نقطة، ليصل إلى مستوى 80ر1562 نقطة.// انتهى //06:27ت م0007