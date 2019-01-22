جاكرتا 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في وقت مبكر اليوم دون أن يصدر أي تحذير من حصول أمواج مد عاتية (تسونامي).وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع على عمق 31 كيلومترا أمام جزيرة سومبا، وعلى بعد 150 كيلومترا جنوب غرب مدينة واينغابو.وذكرت وكالة الوقاية من الكوارث الأندونيسية: أنه بعد ذلك ضرب زلزال أضعف في نفس المنطقة بلغت قوته 5,2 درجات في رصد أولي.ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.// انتهى //07:21ت م0008