دبلن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأنهت الشرطة في أيرلندا الشمالية ثلاثة تحذيرات أمنية في مقاطهة لندنديري.وذكرت الشرطة في أيرلندا أن كل التحذيرات الثلاثة كانت خدعًا، مبينةً أنه لا يمكن التهوين من شأن تأثير تلك الحوادث على المجتمع.ونفذت الشرطة أمس تفجيرًا محكومًا لعربة خطفها ملثمون في لندنديري وفحصت عربتي فان مهجورتين وذلك بعد يومين من انفجار سيارة ملغومة في المدينة.// انتهى //07:35ت م0009