نجران 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستنظم جامعة نجران، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية في كلية المجتمع، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم غداً، دورة تدريبية للتعريف بنظام "البلاك بورد والفصول الافتراضية، وذلك بمسرح الكلية.وتهدف الدورة " التي تستهدف الطلاب المستجدين إلى توعيتهم وتمكينهم من استخدام وسائل التعلم الإلكتروني لتفعيل المقررات الإلكترونية من خلال نظام البلاك بورد، والفصول الافتراضية، لمواكبة متطلبات العصر والحصول على المعلومة بطرق متعددة وسريعة للسير بالعملية التعليمية بصورة أفضل.تأتي الدورة ضمن برامج الجامعة للعمل في مجال التعليم الإلكتروني، وتسهيل العملية التعليمية والتطوير ومواكبة الطرق الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني.// انتهى //08:42ت م0010