طرابلس 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، ماتوصلت إليه لجنة مصالحة أعيان ورفلة ببنى وليد بعد لقاءات مع أعيان طرابلس الكبرى وأعيان ترهونة وتم خلالها التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار و العمل على التهدئة و سحب القوات العسكرية لمسافة لا تقل 15 كيلو متر من حدود منطقته الإدارية.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح التي اتهم فيها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بعدم الحياد والانحياز لطرف المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، مضيفا أن المبعوث الأممي جاء للدعم في ليبيا وليس لحكم البلاد والتغاضي عن انتشار المليشيات في العاصمة طرابلس .وتابعت الصحف مواصلة الجيش عملياته العسكرية في مدينة سبها ، موضحة أن قوات الجيش استطاعت الدخول في العديد من المناطق في سبها والسيطرة عليها وتسليهما للقوات الأمنية .// انتهى //09:08ت م0011