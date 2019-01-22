اقتصادي / وزارة المالية تعلن إقفال طرح إصدار رقم (2019-01) وإعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.
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