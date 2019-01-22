نجران 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنظمت أمانة منطقة نجران، ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، ورشة عمل بعنوان "مراقبة إعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية" بحضور أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، وعدد من مراقبي الأمانة، وذلك بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة.وأوضح أمين منطقة نجران أن الورشة تهدف إلى تقديم آليات فعالة وواقعية لكيفية مراقبة إعلان كميات السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية المختلفة، إضافةً إلى الإجراءات المتخذة لإلزام المنشآت بتطبيق القرار خلال الجولات الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة والمطاعم، وكافة المنشآت الغذائية بالمنطقة.من جانبه أبان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن علي رجاء، أن ورشة العمل ركزت على آليات المراقبة الميدانية والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال جولات الأمانة الميدانية على المنشآت الغذائية لضمان تطبيقها للأنظمة والتعليمات إلى جانب ما ستقوم به الأمانة من توعية المنشآت الغذائية بالمخالفات والاشتراطات الصحية اللازمة لتطبيقها، مشيراً إلى أن الأمانة ستلزم جميع المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية، إنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة وضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية في الوجبات الغذائية.// انتهى //09:23ت م0013