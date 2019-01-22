الباحة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى محافظ بني حسن، خضر بن عبدالرحمن الغامدي أمس، أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة.ورحب محافظ بني حسن بأعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها واعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين, وقد شكر الغامدي أعضاء اللجنة السابقين وما بذلوه من جهود ملموسة في سبيل الإصلاح.من جهته أعرب رئيس اللجنة محمد أحمد سفر الزهراني عن شكره وتقديره لمحافظ بني حسن على الثقة الغالية وما تحظى به اللجنة من دعم لأعمالها ومبادرتها، داعيا الله أن يكتب ما يقومون به في ميزان حسناتهم.وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة القادمة لمدة أربع سنوات قادمة.// انتهى //09:29ت م0014