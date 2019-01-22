القاهرة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - في ذكرى مرور 50 عامًا على افتتاح المعرض - الذي يضم هذا العام 1273 ناشرًا يمثلون 35 دولة.وأشارت إلى مشاركة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي بمدينة زيوريخ السويسرية تحت عنوان "العولمة وتشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".وتابعت مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان بشأن سُبل دفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الزراعة وتطوير الري واستصلاح الأراضي.واهتمت صحف الثلاثاء بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس من نظيره الروسي سيرجي لافروف، بشأن تطورات الحل السياسي للأزمة السورية.وسلّطت الضوء على الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإسرائيلية أمس على مواقع سورية، وأسفرت عن مصرع 11 شخصًا بينهم عسكريين.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه إلى اعتراض الأردن رسميًا على افتتاح مطار دولي إسرائيلي في منطقة تمناع على بعد 18 كيلو مترًا شمال إيلات قرب الحدود الأردنية.وواكبت الزيارة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث للعاصمة صنعاء، وذلك للدفع قدمًا في اتجاه تطبيق اتفاق السويد حول الهدنة في مدينة الحديدة الاستراتيجية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل أكثر من 100 جندي أفغاني في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على مجمع عسكري بوسط أفغانستان.// انتهى //09:45ت م0016