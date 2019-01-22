جدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل بمقر المؤسسة اليوم، معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" موكسا كيتوي, بمناسبة زيارته الأولى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.وأوضح المهندس سنبل أن اللقاء يأتي إيماناً بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تنمية التجارة لصالح الدول الأعضاء بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكة وتنمية القدرات التجارية لبلداننا العربية.// انتهى //11:32ت م0039