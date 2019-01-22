شبوة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية نصاب بمحافظة شبوة أمس، المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم اختتام تنفيذ مشروع بناء خزان حجري للمياه، يستفيد منه 3000 فرد بمديرية نصاب.يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي.وتأتي هذه المشروعات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //11:34ت م0040