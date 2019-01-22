الحديدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمخيم الجشة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، المرحلة الثانية لمشروع" المياه والإصحاح البيئي " الذي يستهدف 2,800 أسرة نازحة، بحضور مدير عام مديرية الخوخة محمد يحيى عبدالسلام ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني ومدير مشروع المياه والاصحاح البيئي عمر الهدار .ويتضمن المشروع توزيع 400 حقيبة نظافة شخصية متكاملة و800 وعاء بلاستيكي لنقل وحفظ الماء، وعدد 20 برميلا لرفع المخلفات وبناء 17 نقطة توزيع مياه و 45 حمام طوارئ، وعشر خزانات للمياه.وأشاد مدير عام مديرية الخوخة بالدور الإنساني الذي تولية المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في سبيل دعم ومساعدة أشقائهم اليمنيين الذين فروا من منازلهم إلى مخيمات النزوح في مديرية الخوخة بسبب القصف العشوائي وتلغيم ميليشيا الحوثي الإرهابية لمساكنهم.ويأتي التدشين ضمن البرامج التي يسعى المركز لتنفيذها حماية للصحة البيئية ولتوفير مياه الشرب للمستهدفين.// انتهى //11:46ت م0041