هروب 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأطلق محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أمس، مشروع صيانة وتشغيل ونظافة 28 مسجداً وجامعاً في محافظة هروب، كمرحلة أولى من مساجد وجوامع المحافظة موزعة على المحافظة وخمسة مراكز إدارية.ويأتي المشروع ضمن عدة مشروعات يتولاها الفرع حالياً لصيانة وتشغيل مساجد وجوامع منطقة جازان كافة.// انتهى //11:47ت م0043