تبوك 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسعقد مجلس إدارة تعليم تبوك أمس, جلسته السادسة برئاسة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي, وذلك بقاعة الاجتماعات "بنين", وعبر الشبكة بمكتب المساعدة "بنات".وأبان أمين إدارة تعليم المنطقة موسى بن سليمان الحربي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع المجلس، منها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ومبادرة مشرفة إدارة الجودة وقياس الأداء حمدة العنزي، بعنوان (توطين الجودة المدرسية)، وأوصى الاجتماع بإحالة المبادرة إلى إدارة التخطيط والمعلومات لدراستها بشكل متكامل قبل البت في اعتمادها.حضر الاجتماع المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني, والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء بنت سليمان الشامان عبر الدائرة المغلقة، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات.// انتهى //11:48ت م0044