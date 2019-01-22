الجزائر 16 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمشاركة وزير الخارجية عبد القادر مساهل في منتدى دافوس الاقتصادي بمدينة زيوريخ السويسرية، ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لافتة إلى أن مساهل سيلقي محاضرة حول سياسة المصالحة الوطنية المنتهجة منذ عام 1999م من أجل القضاء على الإرهاب وترسيخ الاستقرار.وأشارت إلى توصل الفصائل المتقاتلة في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمس في جنوب طرابلس، لافتة إلى إعراب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يؤدي ذلك لإسكات لغة السلاح والشروع في تنفيذ التسوية السلمية للأزمة بصفة شاملة ودائمة.وتطرقت إلى الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس على مواقع عسكرية في سوريا، مخلفة مقتل 11 شخصا.وواصلت صحف الثلاثاء متابعة تطورات الوضع في السودان، مخبرة استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسة والاقتصادية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير.وفي متفرقات أخرى، أنبأت صحف الجزائر عن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها ستطلب من الاتحاد الأوروبي ضمانات اضافية لإنجاح اتفاق "البريكست" بعد رفض البرلمان البريطاني لبعض بنود صيغته الحالية.// انتهى //11:50ت م0045