الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساختتم أمس تعليم الرياض ممثلاً في إدارة الإشراف التربوي - اللجنة الفرعية لمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية - تصفيات مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي في دورتها الـ 13 على مستوى منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.وتهدف المسابقة إلى ربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها.وأقيمت التصفيات بمدارس نيار الأهلية بحضور مساعد مدير الإشراف التربوي بالإدارة الدكتور عمر بن عبد العزيز الداود الذي أوضح في كلمته أهمية هذه المسابقة كونها تهدف إلى حفظ السنة النبوية وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع .بدوره بيّن رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالإدارة أحمد بن عبد الرحمن الخميس أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب وكان التنافس على أشده، وأن النتائج كانت متقاربة، موجها شكره لجميع العاملين في المسابقة من لجان التنظيم والمحكمين.وأفاد أن دور اللجنة الفرعية لمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالإدارة العامة لا ينتهي بإعلان نتائج المسابقة بل أن اللجنة تسعى لتطوير المشاركين والسعي إلى تفعيل دور المدرسة في تنميتهم حتى ينشأ جيلاً يحفظ السنة النبوية ويطبقها في شتى أمور حياته لخدمة ديننا ووطننا المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - .وتم إعلان النتائج حيث فاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية الطالب عبد الرحمن بن وليد إبراهيم من ابتدائية الملتقى الأهلية، وحقق المركز الثاني الطالب عبد الله بن محمد العمر من ابتدائية أبي موسى الأشعري، وحقق المركز الثالث الطالب محمد بن سعد الخرجي من ابتدائية التربية النموذجية.وفاز بالمركز الأول في المرحلة المتوسطة الطالب أسامة بن محمد السعيد من متوسطة الإمام فيصل بن تركي، وحقق المركز الثاني الطالب سليمان بن نايف الفراج من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي، وحقق المركز الثالث الطالب عبد الرحمن بن عبد اللطيف العنزي من متوسطة بقي بن مخلد.وفاز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية الطالب إيهاب بن سعيد إبراهيم من ثانوية العناية الأهلية، وحقق المركز الثاني الطالب مصطفى بن إسماعيل شاهين من ثانوية الخماسين، ومن خلال النتائج السابقة فقد ترشح الطلاب إيهاب بن سعيد إبراهيم وأسامة بن محمد السعيد وعبد الرحمن بن وليد إبراهيم في تمثيل منطقة الرياض بمسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي على مستوى مناطق المملكة.وبالنسبة للطالبات اختتمت فعاليات تصفية المسابقة، التي استمرت ليومين بمقر مكتب المساعد للشؤون التعليمية في الوشم.وحصلت الطالبة رهى بنت خالد الرشود من مكتب شمال الرياض على مستوى المرحلة الابتدائية، فيما نالت المركز الثاني الطالبة ديما بنت محمد الماجد من مكتب البديعة، وحصلت على المركز الثالث غدي بنت داوود بن داوود من محافظة الخرج.وعلى مستوى المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول الطالبة فاطمة الزهراء إحسان نوري من مكتب جنوب الرياض، وحصلت على المركز الثاني الطالبة إيثار السعيد إبراهيم أبو يوسف من مكتب شمال الرياض، وحصلت على المركز الثالث الطالبة مريم أحمد محمد الطيب من مكتب ثادق والطالبة عائشة صديقة سيد رشيد من مكتب الروابي.وعلى مستوى المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول آسية صباح الدين سلماني من مكتب شمال الرياض، فيما حصلت على المركز الثاني الطالبة فرح أحمد عبدالرحيم من مكتب جنوب الرياض، وحازت على المركز الثالث الطالبة فاطمة سيد رشيد من مكتب الروابي.//انتهى//11:56ت م0046