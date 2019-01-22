البقاع 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسواصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز توزيع 717 سلة غذائية و 1,434 بطانية للاجئين السوريين أمس , في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 717 عائلة سورية في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.// انتهى //11:59ت م0047