الأحساء 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسينظم مركز الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بعد غد، ملتقى القيادات المدرسية الأول، تحت عنوان " قيادة الأداء القائم على النتائج "، بمشاركة 1215 قائداً وقائدة لمدارس البنين والبنات بالمحافظة، وذلك بمدارس جواثا الأهلية.وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد بن محمد آل درويش، أن الملتقى سيناقش ثلاثة محاور تضمنت توجهات القيادة المدرسية نحو تحسين المخرجات التعليمية، وقيادة الأداء والتنمية المهنية المستدامة لمنسوبي المدرسة (الهيئة الإدارية والتعليمية)، إضافةً إلى تجارب ونماذج وممارسات متميزة (تجارب مدرسية في التحسين المستمر وتوافقها مع التوجهات الحديثة الداعمة لتمكين المدرسة وتطوير أدائها "التخطيط للتنمية المهنية، التقويم الذاتي، التحفيز").وأشار آل درويش، إلى أن الملتقى يهدف الى اهتمام الأنظمة التعليمية المتقدمة بالنتائج النوعية ذات القدرة التنافسية التي تصنع الفارق التحسيني في مجالات حياة الإنسان المختلفة، وتعزيز التنمية المستدامة للأوطان من خلال زيادة الاهتمام بالتعليم الذي يحدث التغيير المأمول، ويحقق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات وعرض التجارب والخروج بتطلعات تسهم في تطوير عمل قيادات المدارس وتحقق تطلعات القيادات العليا.// انتهى //12:00ت م0048