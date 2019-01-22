نجران 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بتعليم الكبار "بنات" اليوم، باليوم العربي لمحو الأمية بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني، وذلك في الحي المتعلم بالابتدائية الـ 11 .وتضمنت الفعالية التي حملت شعار "آمال وطموح" معرضاً للفنون البصرية يحتوى مشاركات فنية للطالبات بهذه المناسبة، وعرض مرئي يُبرز الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل القضاء على الأمية، وإتاحة الفرصة لمن فاتهم التعليم في الصغر، واغتنام الفرص للتخلص من الأمية والالتحاق بمدارس تعليم الكبار، إلى جانب بعض النشرات التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة برامج محو الأمية.// انتهى //12:02ت م0050