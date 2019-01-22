المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس‫ يسابق مزارعو المدينة المنورة هذه الأيام الزمن في عملية تلقيح النخيل "التوبير"،التي بدأت أول الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية موسم " الطلع" .‬‫وتعد عملية " التوبير " من أهم العمليات لدى المزارعين حيث تتم عملية الإخصاب وتكوين الثمار وتكون بتدخل مباشر من الإنسان وبدقة عالية يفهمها مزارعي النخيل .‬‫وبين المزارع بندر البراكي، أن اعتدال الأجواء بالمدينة المنورة الأيام الماضية يعد سببا بعد مشيئة الله في كثرة " الطلع " لقاح النخيل في مزارع المدينة مما قلل الطلب علية بالأسواق الخارجية .‬‫ وحول تلقيح النخيل أفاد المزارع البراكي أن طرق التلقيح اليدوي متشابهة تقريباً في معظم مناطق زراعة النخيل مع وجود بعض الاختلافات البسيطة التى لا تمثل تغييرا جوهرياً في عملية التلقيح.‬وقال :" أن عملية التلقيح تبدأ بصلاحية النورة المؤنثة للتلقيح وذلك عندما يبدأ انشقاق الغلاف الخارجي " للاغريض المؤنث " أو يكون علي وشك الانشقاق وبذلك تكون معظم الأزهار مستعدة لاستقبال حبوب اللقاح وتبدأ عملية التلقيح بنزع الغلاف الخارجي ومن ثم عملية التلقيح" .‬‫//انتهى//‬12:10ت م0052