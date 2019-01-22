الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق22 يناير 2019 م واسوقع مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل محمد بن سند الشمري أمس، مذكرة تفاهم مع شركة علم، يمثلها نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات الدكتور ناصر المشاري، وهدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك لاستثمار القيم المضافة لدى الطرفين وتطوير وتنفيذ الأعمال في مجال مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي.وأوضح الشمري أن توقيع المذكرة يأتي في إطار اهتمام الهيئة الملكية المستمر في تطوير الخدمات الصحية بمدينة الجبيل الصناعية من أجل تعزيز استخدام التقنية بشكل أمثل، متمنياً أن يسهم هذا التعاون في رفع مستويات الرضى لدى المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها البرنامج.من جانبه أكد المتحدث الرسمي لشركة علم ماجد بن سعد العريفي، أن تعزيز التعاون بين الطرفين يأتي لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة تتضمن الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات، وذلك بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.وتضمن حفل توقيع المذكرة إطلاق وتدشين الربط الإلكتروني بين منصة إفادة ونظام وتين الطبي "الملف الصحي الإلكتروني" لنقل نتائج الفحوص الطبية لرخص السير واصدار الإقامات للمقيمين بشكل إلكتروني متكامل يسهم في توفير الوقت والجهد ويرفع من مستوى الرضى للمستفيدين.وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالبرنامج المهندس بندر بن سند العنزي، أن تنفيذ هذا التكامل والربط الإلكتروني لنقل نتائج الفحوصات الطبية للمستفيدين يتيح لبرنامج الخدمات الصحية أن يكون أول مقدم خدمات صحية بالمملكة ينفذ ربط إلكتروني بشكل مباشر بمنصة افادة الالكترونية المرتبطة بأنظمة وزارة الداخلية "المرور والجوازات" ويعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع أحد ثمار مشاريع التحول الرقمي.وبين المهندس العنزي، أن الانتهاء من تنفيذ مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع منصة إفادة الالكترونية هو تأكيد على جاهزية نظام وتين الطبي لتحقيق التكامل الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إذ يتم حاليا تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات سيعلن عنها، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو وطن رقمي حكومته فاعلة من خلال استخدام وتفعيل التقنية لتحسين جودة الحياة ومستوى الرفاهية للمواطنين.يشار إلى أن تطبيق الربط والتكامل الإلكتروني مع منصة إفادة يسهم في توفير بيانات دقيقة عن عدد الفحوص الطبية المنجزة ويتيح قياس الزمن المستغرق لإصدار نتائج الفحوص الطبية وفق مؤشرات أداء واضحة.// انتهى //12:12ت م0053