الكويت 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 5257 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة .وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر102 مليون سهم تمت من خلال 3699 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار كويتي (نحو 4ر54 مليون دولار أمريكي) .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 4815 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر73 مليون سهم تمت عبر 2274 صفقة نقدية بقيمة ستة ملايين دينار (نحو 8ر19 مليون دولار) .كما ارتفع مؤشر السوق الأول ثماني نقاط ليصل إلى مستوى 5500 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر28 مليون سهم تمت عبر 1425 صفقة بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر34 مليون دولار).// انتهى //13:40ت م0094