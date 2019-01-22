الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستكملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموني السفن "عدا الوقود بجميع أشكاله"، وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء من تلك الخدمات.ويأتي ذلك تزامناً مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموني السفن "عدا الوقود بجميع أشكاله "حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 10 / 4 / 1440هـ.وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة العامة للموانئ في حوكمة أعمال الموانئ السعودية ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.// انتهى //13:41ت م0095