جيزان 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان غداً، ملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان، بحضور عدد من أصحاب المعالي ونخبة من الكفاءات الوطنية والمتخصصين، وذلك بفندق "راديسون بلو" في مدينة جيزان.وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، على رعايتهما المتواصلة لفعاليات الجامعة ودعم مبادراتها في تنمية المجتمع.وأوضح معاليه أن الملتقى سيسلط الضوء على موضوعات متعلقة بثقافة الوعي بأهمية الاستثمار في صناعة القيادات الشابة، وبيان دور ومسؤوليات الجامعات السعودية في تأهيل وتمكين القيادات الشابة، وإيجاد البيئة المحفزة للشباب ونقاش التحديات التي تواجههم، واستعراض التجارب النجاحة في القيادات الشابة، إضافةً إلى موضوع القيادات النسائية ومدى التمكين، وكيفية نجاحها.وبين مدير جامعة جازان أن الفعاليات التي ستقام على مدار يومين، تتضمن ثمان جلسات يشارك فيها نخبة من القيادات الوطنية وأصحاب المعالي، إضافةً إلى ثمان ورش تدريبية للشباب والشابات بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات والخصائص اللازمة لأداء المهام والأدوار القيادية الأساسية والمتقدمة، التي تؤهلهم للنجاح على المستويين المهني والشخصي.// انتهى //13:42ت م0096