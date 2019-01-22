نجران 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لجميع القطاعات العسكرية والأمنية، وتوفير الإمكانات الآلية والبشرية المدربة لتؤدي مهامها المناطة بها.جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير شرطة منطقة نجران اللواء محمد سعيد أبو ذيبه الذي سلم سموه التقرير الإحصائي لشرطة المنطقة لعام 1439هـ .وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود المخلصة لضباط وأفراد شرطة منطقة نجران ومحافظاتها التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //13:46ت م0101