الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستصدر برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض قائمة الجهات الحكومية الأكثر نشاطاً واستخداماً لمنصة إعتماد التابعة لوزارة المالية، حيث حل في المركز الأول خلال عام 2018م، وذلك حسب الإحصائيات التفاعلية التي تعرضها منصة اعتماد.ذكر ذلك مدير إدارة الشؤون المالية والإداريةمازن الحازمي، وقال : إن مستشفى قوى الأمن الذي يُعد ركناً رئيسًا في منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يسعى بشكل متواصل إلى المبادرة بالأخذ بأسباب التقنية التي أرست رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث تعمل وفق إستراتيجية عامة نحو التحول الرقمي في التعامل مع منصة إعتماد التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، و تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة الى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.وبيّن الحازمي أن إجمالي العمليات التي تمت العام الماضي من خلال منصة أعتماد تجاوزت 5079 عملية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، محتلاً المركز الأول على بين الجهات الحكومية منذ تدشين المنصة بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 21 يناير 2018م حتى نهاية عام 2018م ، ومواصلاً تميزه بالحصول على ذات المركز خلال العديد من الشهور على التوالي، وقدم الحازمي شكره للمختصين من منسوبي المستشفى، الذين كان لهم دور بارز في إنجاز المعاملات بكل اقتدار عبر منصة إعتماد.تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أطلقت بوابة اعتماد للخدمات الإلكترونية الحكومية، لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بداية ببرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف البوابة إلى تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية للجهات الحكومية، وإجازة عقود برامجها ومشاريعها الخاصة ببرنامج التحول الوطن، كما تسهم في كفاءة الإنفاق، وتختصر الوقت، وتقلل المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من البوابة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.// انتهى //13:49ت م0102