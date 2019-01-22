إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذى استهدف قاعدة عسكرية في إقليم "وردك" الأفغاني أمس الاثنين وأدى إلى مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان رسمي اليوم إن باكستان تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا هذا الهجوم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وجدد استنكار باكستان للإرهاب بجميع أشكاله وفي أي مكان، مؤكداً أن مثل هذه الاعمال تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام في أفغانستان.// انتهى //13:50ت م0103