عام / باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي في إقليم وارداك الأفغاني
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذى استهدف قاعدة عسكرية في إقليم "وردك" الأفغاني أمس الاثنين وأدى إلى مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان رسمي اليوم إن باكستان تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا هذا الهجوم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد استنكار باكستان للإرهاب بجميع أشكاله وفي أي مكان، مؤكداً أن مثل هذه الاعمال تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام في أفغانستان.
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