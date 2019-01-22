نجران 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعًا لكل من يحاول المساس بأمن بلاد الحرمين الشريفين ، والنيل من مقدساتها.جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني المكلف، العميد الركن عوض بن سعيد العمري، بمناسبة انتهاء مهمة اللواء في الحد الجنوبي .وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران الأعمال البطولية التي قدمها منسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني خلال مشاركتهم زملائهم من جميع القوات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي .// انتهى //13:52ت م0104