تعـز 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسقتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران, استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.وذكر مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.. مشيراً إلى أن 7 من الجرحى اصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .// انتهى //13:52ت م0105