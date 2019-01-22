الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم بدء عمل تسعة مراكز إسعافية بمدينة الرياض والأسطول الحديث لسيارات الاسعاف الذي يفوق ( 50 ) سيارة مجهزة بأحدث التقنيات العملية والطبية.جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني .وقدم الدكتور القحطاني شرحًا عن المراكز الإسعافية التي شملت أحياء الرياض ( النفل - السعادة - الملك فهد - الملك فيصل - لبن الغربي - الندوة - النسيم الغربي - طويق 2 - نمار ) والتي ستعمل على مدار الساعة ، معرباً عن بالغ شكره وتقديره على متابعة سموه ودعمه الكامل لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة .ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع الأسعاف بالمنطقة والاهتمام الصحي الشامل للمواطن والمقيم .// انتهى //14:00ت م0107